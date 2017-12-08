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День за днём с «Арктик-ТВ»08.12.17 19:30

800-тысячному пассажиру вручили билет на бесплатный полёт

Впервые за четверть века аэропорт Мурманск пробил рекорд по перевозке пассажиров. В этом году через воздушную гавань прошло 800 тысяч  жителей и гостей региона. Такой результат социалисты предприятия решили отметить масштабно и, прежде всего, наградить счастливчика, преодолевшего заветную цифру.

Если кто- то и удивился живой музыке в зале аэропорта Мурманск, то явно не выказывает свои чувства. Рядом со старым расписанием вылетов и прибытий самозабвенно играет на флейте музыкант. А во всем помещении развешаны шарики цветов российского триколора. Можно подумать, что у воздушной гавани города-героя сегодня юбилей, но это не так, хотя повод для праздника есть. Впервые за 25 лет предприятие преодолело цифру 800 тысяч пассажиров в год.  

- Проведена огромная работа с нашими партнёрами - авиакомпаниями по привлечению, созданию комфортных, а главное, выгодных условий  для открытия новых направлений, рейсов, - отмечает Максим Шевелев, и.о. генерального директора ПАО «Аэропорт Мурманск». - Мы на этом не останавливаемся, в планах аэропорта масштабная реконструкция инфраструктуры.

Реконструкция и строительство нового терминала - это глобальные планы,  о которых, если и говорят, то без конкретики. А вот то, что реально, так это призы, которые получил пассажир, преодолевший заветную цифру.

Днём из аэропорта улетали несколько рейсов, а тем, кто отправлялся в Петербург, немного не повезло, так что счастливый билет получила жительница областного центра, отправляющаяся на выходные в Москву. Своей удаче Наталья Чернова сначала не поверила: «Мне всё достаётся только моим  трудом, обычно  удача рядом не ходит, - признаётся Наталья Чернова, 800-тысячный пассажир аэропорта Мурманск в 2017 году. - Поставили меня здесь перед фактом, а вообще-то этот факт  очень удивительный для меня. Неожиданно всё!»

В качестве подарка, девушка получила бесплатную возможность ещё раз слетать в столицу и вернуться домой в Мурманск, а так же два посещения бизнес-зала аэропорта. Если такое желание возникнет. Учитывая растущий туристический поток и удобство воздушного транспорта, аэропорт Мурманск свой нынешний рекорд пассажиропотока наверняка побьет уже ближайшие годы.

- Надеюсь, что в будущем году будет как минимум миллионный пассажир,  - говорит Павел Савоськин, представитель авиакомпании-партнера. – А нам приятно, что это именно на нашем рейсе случилось.

В 2016 главной воздушной гавани Мурманска исполнилось 40 лет и эта круглая дата так же запомнилась и пассажирам, и сотрудникам предприятия за самую суровую зиму. Специалисты аэропорта едва успевали расчищать лётное поле от снежных завалов. Но проблему уже этой осенью реши кардинально, закупив новую уборочную технику.

 

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