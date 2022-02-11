8:2 – дружина «Мурмана» не преодолела «Енисей»

Хоккейный сезон ещё не закончился, команда «Мурмана» съездила в гости к тем, кого получилось одолеть ещё в начале чемпионата – клубу «Енисей». Подробности противостояния между северянами и сибиряками смотрите в нашем следующем сюжете.

ХК «Мурман» завершил серию выездных матчей, на последнем из которых «мурманчане» схлестнулись с действующими чемпионами страны - красноярцами из клуба «Енисей». Буквально с самого начала встречи «сибиряки» продемонстрировали молниеносную и агрессивную игру. Первый мяч угодил прямиком в наши ворота, забросил его нападающий «Енисея» Дмитрий Макаров.

Несмотря на преимущество в скорости и опыте - в составе клуба красноярцев играют действующие чемпионы - эта игра далась хозяевам льда с определёнными трудностями. Заполярные хоккеисты, в свою очередь, решили так просто не сдаваться - нападающий Константин Зубарев смог загнать противникам угловой в первом тайме.

Наши парни не раз пытались поразить ворота «Енисея», их натиска для победы не хватило. Соперники же, напротив, взяв ещё больший темп, сбивали с толку наших игроков. К несчастью для наших хоккеистов, игра от обороны во втором тайме больших плодов не принесла, матч окончился со счётом 8:2 в пользу «Енисея».

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Какими-то эпизодами получалось, но это очень мало, нужно играть, в принципе, большую часть времени в хорошем темпе, вот. Во-первых, сопернику не проигрывать в обороне, во-вторых, самим остро атаковать в высоком темпе, но у нас это не очень получилось, говорю, что видно, что ребята подустали».

Поражения – это всегда больно и неприятно, однако, именно они закладывают фундамент будущих успехов. Заполярные хоккеисты совсем скоро вернутся домой, где 13 февраля их ждёт матч с московским «Динамо».