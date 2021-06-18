82 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 61), в Апатитах (+7), а в Кандалакшском районе (+ 3).

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углублённой диспансеризации для граждан, переболевших коронавирусом. Планируется, что она начнётся с 1 июля.

Теперь в Мурманской области общественный транспорт может быть заполнен лишь на 2/3. Данные условия установлены согласно постановлению регионального правительства.

Региональный Минтранс и перевозчики начали мониторинг маршрутов и рейсов. Пассажиры также могут в нем принять участие. Если вы стали свидетелем переполненного автобуса или троллейбуса, можно сообщить об этом специалистам по единому номеру +7 921 04 00 999 в мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Достаточно направить фото или видео, на котором будет видно количество пассажиров в салоне. В комментарии нужно указать госномер транспортного средства, номер маршрута и приблизительное время съемки. Кроме того, региональный оперативный штаб по коронавирусу напоминает о необходимости в транспорте наличия на лице защитной маски.