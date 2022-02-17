8:3 - «Мурман» на домашней арене клуба встретились с командой «Ак Барс-Динамо» из Казани

С самого старта матча «мурманчане» взяли высокий темп игры, сосредоточив атаки около ворот противника. Однако заполярным хоккеистам снова не хватило прыти, ситуацию усугубили два удаления, в итоге – «казанцы» открыли счёт. К концу первой половины матча полузащитник «Динамо» Денис Артюшин провёл серию голов, тайм закончился со значительным перевесом очков в пользу гостей.

Во втором тайме «Мурман» всё же собрался с силами, снова перешёл в наступление. Молниеносные атаки «мурманчан» Артёма Шеховцова, Николая Гаврилова и Алексея Ибатулова принесли нашей команде 3 очка.

Не ожидая от северян такой скорости, под конец игры «казанцы» сосредоточили усилия на обороне, не упуская шанса закатить мяч противнику. Для «Мурмана» матч закончился неудачно – счёт 8:3 в пользу «Динамо». По словам главного тренера, ребята срезались на элементарных вещах.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Во втором тайме начали играть, скажем, постарались игру вытащить, в какой-то момент уже, наверное, могли бы даже…».

В феврале нашим ребятам предстоят два решающих матча в Нижнем Новгороде и Ульяновске. Болельщики очень надеются, что запала хоккеистов хватит на достойное завершение сезона.