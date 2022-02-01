83 года исполнилось Мурманскому областному драматическому театру

История учреждения культуры берёт начало в 1939 году, когда в Заполярье был создан один из филиалов Ленинградского Большого театра драмы имени Горького.

На торжественном открытии зрителям показали спектакль «Генеральный консул». В годы Великой Отечественной войны была организована специальная бригада, которая на протяжении нескольких лет выступала с разнообразными концертными программами в военных штабах и воинских частях, в больницах и госпиталях.

Свою постоянную сцену театр обрёл в 1963 году. Им стало новое здание на проспекте Ленина со зрительным залом почти на 700 мест.

С 2015 года в здании облдрамы велась масштабная реконструкция. Артисты выступали на сценах бывшего кинотеатра «Атлантика» и областной «Кировки». В 2021 году работы были завершены.

В новогодние праздники в большом обновлённом зале прошли губернаторские ёлки и новогодние представления, сообщает газета «Мурманский вестник».