84 года назад под Кандалакшей разбился дирижабль СССР-В6 «Осоавиахим»

5 февраля 1938 года из Москвы вылетел дирижабль СССР-В6. Цеппелин направлялся в сторону Мурманска, откуда он должен был вылететь на Северный полюс, чтобы эвакуировать экспедицию Ивана Папанина. Аэронавты добровольно решили отправится на выручку полярникам, и их инициативу поддержало руководство СССР.

6 февраля около 19.00 по мск экипаж воздушного судна в последний раз вышел на связь. Обледеневший корпус цеппелина не выдержал жёстких погодных условий, а отсутствие точных карт и плохая видимость довершили дело – дирижабль разбился в 150 метрах от вершины горы Небло в Кандалакшском районе. Авиакатастрофа забрала с собой жизни 13 воздухоплавателей.

Екатерина Володченкова, жительница Кандалакши: «Они герои, герои не обязательно в войне должны быть, они могут быть и в наше время. Это была группа энтузиастов, которые, конечно же, заслуживают, чтобы мы тоже о них помнили».

В память о жертвах трагедии на месте гибели цеппелина установлен памятник, а одну из улиц Кандалакши назвали в честь аэронавтов, им же в городе установлена памятная табличка, к которой в годовщину аварии неравнодушные жители приносят цветы.