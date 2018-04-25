84-й Праздник Север провели на высоком уровне

Организаторы и спонсоры 84 Праздника Севера собрались для финального подведения итогов главного спортивного события этого года. В этот раз в нём приняли участи шесть с половиной тысяч спортсменов из 59 регионов страны и 21 страны мира.

Традиционный Праздник Севера, который в этом году прошёл в Мурманске уже 84-й раз давно стал своеобразным брендом Кольского полуострова. За месяц проведения спортивного мероприятия прошло 15 состязаний по различным видам спорта - начиная от привычных северянам лыжных гонок, заканчивая парусным спортом и ездовым. Подготовить площадки под все состязания в одном месте просто не представилось возможности, поэтому задействовали 9 муниципалитетов со всего региона, между которыми устроили своеобразное состязание.

Организаторы мероприятия констатировали высокий уровень подготовки всех городов и посёлков и отметили, что с каждым годом Праздник Севера становится всё более привлекательным для участников высокого уровня подготовки не только со всей России, но и из других стран.

По итогам комплексного зачёта среди муниципалитетов Мурманск занял первое место.

- От имени губернатора Мурманской области, от имени организационного комитета я хочу выразить всем большую признательность и благодарность за совместную работу, - говорит Алексей Тюкавин, заместитель губернатора Мурманской области. - Я надеюсь, что традиционный Праздник Севера останется главным спортивным событием Кольского Заполярья. Скоро мы приступим к подготовке и проведению юбилейного 85 Праздника Севера.