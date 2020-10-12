84 жителя Мурманской области получили выплату к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Во время оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что жители Мурманской области получили единовременную выплату в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

По 5 тысяч рублей получили 184 жители Мурманской области. Выплата производилась за счёт средств областного бюджета.

Право на такую поддержку имеют жители региона, награждённые медалью «За оборону Советского Заполярья», а также, проживающие в регионе их вдовцы и вдовы.

Глава региона напомнил о выпуске нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны» для граждан, родившихся с 1923 по 1945 год. Знаки до конца ноября получат более 30,5 тысячи граждан.