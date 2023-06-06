85 тысяч жителей региона голосуют за благоустройство

Больше 85 тысяч жителей региона проголосовали за объекты благоустройства в рамках Всероссийского онлайн - голосования по выбору территорий и дизайн-проектов, которое проходило с 15 апреля до 31 мая включительно.

Мурманская область принимала в нем участие уже в третий раз. В этом году в Заполярье к благоустройству был предложен 61 объект.

Проекты-победители будут благоустроены в будущем в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. Среди лидеров голосования в нашем регионе - площадь Пять углов и домик моржей на Семёновском озере.