88 мурманских семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий

Молодые семьи города с супругами не старше 35 лет могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Это 35% от средней стоимости жилого помещения.

Городская мера поддержки призвана улучшить демографическую ситуацию в Мурманске. Об этом уже свидетельствует положительная динамика рождаемости детей.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Очень важно и очень отрадно видеть такое количество детишек в зале. Ведь это же для них улучшаются жилищные условия, чтобы у них всё было в жизни хорошо. Поэтому одна из норм, наверняка вы знаете о ней, что после того, как получают жилищные сертификаты, если в семье появился ещё один ребёнок, то величина субсидии ещё увеличивается на 5%».

29 молодых семей уже получили свидетельства участников государственной программы. И это только начало. Всего за год планируется помочь улучшить жилищные условия 88 парам.

Алиса Парфени, получатель сертификата: «Ой, значительно поможет. Это покроет почти половину стоимости жилья, в котором мы на данный момент живём и не можем самостоятельно полностью выкупить - это квартира» Только за прошлый год в семьях, получивших выплату, родились 18 детей. По инициативе губернатора Мурманской области с 2022 года мера поддержки расширена. В этом году ещё 37 свидетельств получат семьи, в которых возраст супругов достиг 36 лет.