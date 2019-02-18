89 педагогов вступили в борьбу

В Мурманске состоялось торжественное открытие нескольких конкурсов педагогического мастерства, во время которых таланты и умения будут демонстрировать учителя школ и центров дополнительного образования, воспитатели детских садов, инструкторы спортивных секций. Конкурсантов ожидает плотный график работы - итоги будут объявлены только 2 марта на церемонии награждения, которая пройдёт во Дворце культуры имени С.М. Кирова.

Традиционные для мурманских педагогов конкурсы профессионального мастерства проходят в областном центре уже много лет. Диапазон соревнований, количество номинаций и участников с каждый кодом становятся всё больше. И пусть число призовых мест ограничено, победителями станут все, ведь все участники получат самое дорогое – новые знания и опыт.

«Этот традиционный конкурс даёт возможность раскрыться талантам и молодых, и педагогов со стажем, - говорит в приветственном слове Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Опытные педагоги хотят поделиться знаниями, умениями и навыками. Поэтому, я считаю, это замечательно, что у нас проходит такой конкурс. Это такая возможность поверить в свои силы и показать себя».

Помимо новых участников в конкурсе участвуют и те, кто уже несколько раз пробовал свои силы на разных соревновательных площадках. Они признаются, что сюда их снова и снова влечёт тёплая дружеская атмосфера и особый азарт – редкое сочетание для конкурсных испытаний.

«На этот конкурс хочу предоставить свой опыт работы классного руководителя, но уже ни как учителя, потому что за плечами у меня конкурсы «Педагогические надежды», «Учитель города» и «Учитель года Мурманской области», и, в общем-то, успешные, - рассказывает Михаил Ваганов, участник конкурса. – Хочу поделиться опытом и знаниями. Посмотреть, что могут предложить коллеги и что-то почерпнуть у них».

Среди 89 конкурсантов – учителя школ, педагоги дополнительного образования, музыкальные работники, спортивные тренеры, логопеды, которые используют разные методики: кто-то приверженец классической школы, а кто-то активно внедряет инновации. Здесь они представят авторские образовательные разработки, раскроют оригинальные идеи воспитательной работы, посетят мастер-классы ведущих педагогов Заполярья.

«Каждый год на конкурсах «Ступеньки мастерства», «Педагогические надежды», «Учитель города» учителей всё время прибавляется, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Их меньше не становится, несмотря ни на какие трудности, поэтому я думаю, что образование Мурманска с уверенностью смотрит вперёд».

Торжественное открытие конкурсов состоялось в Доме детского творчества имени Бредова. Здесь же вниманию участников и гостей представлена выставка «Вместе сделали». Экспозиция иллюстрирует позитивные изменения в городе - благоустройство парков и скверов, развитие дополнительной инфраструктуры, модернизация и строительство спортивных объектов, достижения мурманского образования.