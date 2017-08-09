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День за днём с «Арктик-ТВ»09.08.17 19:30

9 августа во всём мире отмечают День коренных народов

Он был установлен 25 лет назад Генеральной ассамблеей ООН.

В настоящее время на планете насчитывается примерно 370 миллионов человек, с разными культурой и языком. В России выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На территории Мурманской области проживают представители коренного народа саами. Их численность всего около 1800 человек.

Ежегодно праздник отмечается в разных населенных пунктах нашего региона. Молодёжь Заполярья решила по особенному отметить День коренных народов. Вечеринка «Саами-пати» пройдёт в одном из городских кафе.

Отчёт о мероприятии в эфире «Арктик-ТВ» смотрите в программе «Открытая студия» в четверг в 20.00

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