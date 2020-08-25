9 бочек для хлеба, 7 ящиков с колбасой – неожиданная находка на Новой Земле
Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества нашёл вблизи северной оконечности Новой Земли продуктовый склад, или, как его ещё называют полярные исследователи - продовольственное депо - полуторавековой давности.
В составе продовольственного депо обнаружено 9 бочек для хлеба, 7 ящиков с колбасой. Находки в неудовлетворительном состоянии от времени. Исследователям удалось доставить часть обнаруженных исторических экспонатов на борт морского буксира для последующего детального изучения. В изучении и описании предметов принимают участие учёные национального парка «Русская Арктика», которые также входят в состав экспедиционного отряда.
Продовольственное депо принадлежало австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей миру архипелаг Земля Франца-Иосифа.