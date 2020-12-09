9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией

За 10 месяцев текущего года в России выявлено более 2 тысяч преступлений связанных со взятками. Прокуроры призывают граждан быть бдительными и не путать подарки с коррупцией, особенно перед Новым годом.

Дмитрий Дайков, помощник прокурора прокуратуры Первомайского округа г. Мурманска: «С получением подарков у одаряемого не возникает никаких встречных обязательств. Взятка возмездна и способствует определенным действиям. Мотивом для подачи взятки является умысел в виде достижения определённой цели, выгоды или обогащения».