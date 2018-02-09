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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.18 19:30

9 февраля стоматологи и зубные врачи отмечают профессиональный праздник

Первый и единственный в регионе компьютерной томограф  на службе в Мурманской областной стоматологической поликлинике. Серьёзный ремонт в областной стоматологической поликлинике, большую часть которого закончили осенью прошлого года, продолжается. 

По программе обязательного медицинского страхования все жители Мурманска и области смогут пройти исследования и получить качественную помощь.

Современное диагностическое оборудование, новые возможности для диагностики сложных стоматолог заболеваний, работает подростковый кабинет. Детская помощь оказывается плановая после осмотра врачами-стоматологами в учебных заведениях.

Новый компьютерный томограф позволяет делать принципиально новые снимки – теперь  изображение врач  видит сразу в трёх плоскостях, на компьютере можно смоделировать  изображение в формате 3Д, что позволяет проводить правильное лечение. В отличие от плёночных рентгеновских аппаратов лучевая нагрузка томографа  на организм человека  минимальная, поэтому такое исследование могут делать даже беременные женщины.

Реконструкция продолжается, уже в ближайшее время начнётся ремонт актового зала. В нём заменят окна и мебель, появится современное мультимедийное оборудование. Как говорят врачи, это помещение жизненно необходимо, так как специалисты из других регионов постоянно приезжают в Мурманск, проводят обучающие семинары и тренинги, а также перенимают опыт у северных коллег.  

Записаться на приём к специалисту мурманчане могут на сайте поликлиники,  заказать номерок по телефону колл-центра - с 9 до 21 часа, работают  15 телефонных линий. 

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