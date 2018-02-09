9 февраля стоматологи и зубные врачи отмечают профессиональный праздник

Первый и единственный в регионе компьютерной томограф на службе в Мурманской областной стоматологической поликлинике. Серьёзный ремонт в областной стоматологической поликлинике, большую часть которого закончили осенью прошлого года, продолжается.

По программе обязательного медицинского страхования все жители Мурманска и области смогут пройти исследования и получить качественную помощь.

Современное диагностическое оборудование, новые возможности для диагностики сложных стоматолог заболеваний, работает подростковый кабинет. Детская помощь оказывается плановая после осмотра врачами-стоматологами в учебных заведениях.

Новый компьютерный томограф позволяет делать принципиально новые снимки – теперь изображение врач видит сразу в трёх плоскостях, на компьютере можно смоделировать изображение в формате 3Д, что позволяет проводить правильное лечение. В отличие от плёночных рентгеновских аппаратов лучевая нагрузка томографа на организм человека минимальная, поэтому такое исследование могут делать даже беременные женщины.

Реконструкция продолжается, уже в ближайшее время начнётся ремонт актового зала. В нём заменят окна и мебель, появится современное мультимедийное оборудование. Как говорят врачи, это помещение жизненно необходимо, так как специалисты из других регионов постоянно приезжают в Мурманск, проводят обучающие семинары и тренинги, а также перенимают опыт у северных коллег.

Записаться на приём к специалисту мурманчане могут на сайте поликлиники, заказать номерок по телефону колл-центра - с 9 до 21 часа, работают 15 телефонных линий.