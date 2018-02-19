9-летний шахматист не боится играть с мастерами

Подошли к концу ежегодные городские соревнования по шахматам. Среди победителей не только опытные стратеги, но и совсем юные участники состязаний. В феврале у мурманских спортсменов намечено ещё один чемпионат – международный турнир «Полярный гамбит».

Отбор на городские соревнования проходил в несколько сложнейших этапов. В итоге финалистами стали 23 человека, среди которых и 4 девушки. А вот возраст участников более разнообразен – самому младшему шахматисту всего 9 лет. Парень показал отличные результаты среди ровесников и ему разрешили состязаться с взрослыми.

- Самый юный участник у нас - Рогозин Кирилл. Он достойно выступает и с взрослыми не боится играть, - рассказывает Василий Порошин, главный судья соревнований. - Самый юный шахматист вошёл по отборке в финал города.

По результатам девятидневного шахматного турнира уверенную победу среди мужчин одержал Журавлёв Александр, набрав 8 очков из 9. Среди женщин лучшей стала Суркова Софья, а у ветеранов первое место завоевал Большаков Игорь.

Впереди у участников ещё одно очень важное событие. С 23 по 25 февраля в Мурманске пройдёт международный турнир по шахматам, посвящённый памяти одного из ведущих тренеров Мурманской области Станислава Крылова.

Принять участие в состязаниях может каждый. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном на сайте региональной Федерации.