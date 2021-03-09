75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+27), Оленегорске (+9) и Кандалакшском районе (+7).

9 марта в Мурманской области стартует четвертый этап исследования на антитела к COVID-19. Первый состоялся в августе 2020 года, в исследовании участвовали более 3 тысяч человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Наблюдение за показателями у одних и тех же людей позволило оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за 7 месяцев.

В этот раз исследователи будут изучать длительность сохранения антител в организме человека и динамику иммунного ответа. Участники четвёртого этапа получат приглашения по электронной почте.