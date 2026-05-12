9 Мая на главной площади Кандалакши состоялся праздничный парад в память о защитниках важной транспортной магистрали страны

Кандалакшский рубеж в годы войны стал одним из самых важных, ведь именно от этого направления зависел сухопутный доступ к Кольскому полуострову. С 1 июля 1941 года немецкие и финские войска начали мощное наступление на Кандалакшу. В тяжёлых боях, которые развернулись в этом районе, воины Красной Армии смогли остановить противника.

Карельский фронт. Ожесточенные бои за Кольский полуостров на Кандалакшском направлении начались с первых дней Великой Отечественной войны. Первого июля немецкие и финские войска двинулись в массированное наступление на Кандалакшу. Здесь рубеж обороны занимала 19-я армия. Стрелковые и пехотные дивизии дали серьёзный отпор и обескровили врага. Кандалакша отстояла подступы к Кольскому полуострову и помогла переломить ход войны.

9 Мая на главной площади города состоялся традиционный праздничный парад в память о защитниках нашей земли. Открыли парадный расчёт бойцы 37-й отдельной инженерной бригады – наследники Берлинской наступательной операции.

В параде приняли участие и расчёты 80-й Арктической бригады, которые отстаивают интересы нашей страны на Харьковском и Херсонском направлениях, пять военнослужащих этой бригады удостоены звания «Герой России». Ещё одна коробка состояла из военнослужащих ФСБ России, наследников 101-го пограничного отряда. В Кандалакше парад дополнили юнармейцы, а воспитанники детского сада «Звёздочка» прошли по площади вместе с копией легендарного АН-2. Ребята сами изъявили желание поучаствовать в важном событии и почтить память защитников Севера.

Александр Самарин, глава Кандалакшского округа: «Я просто был на одной из репетиций. Я горжусь, что у нас в округе с патриотизмом так обстоят дела, он на высоком уровне».

Парад в сопровождении военного оркестра прошёл по площади. Вслед за ним вышел «Бессмертный полк». Наследники великой Победы несли таблички с фотографиями героев своих семей.

Ирина Музова, участница «Бессмертного полка» в Кандалакше: «Он воевал в 19-й армии, они до 1944 года здесь защищали нашу железную дорогу. А это второй мой дед. Я про него очень долго ничего не знала».

Для многих «Бессмертный полк» - ежегодная традиция. Благодаря этому движению люди больше узнают о своих предках, ведь нередко информация по прошествию лет теряется. Но уже который год герои, защитники Родины вновь встают в строй и буквально на плечах своих внуков и правнуков идут торжественным парадом в честь великой Победы.

Екатерина Сибирцева, участница «Бессмертного полка» в Кандалакше: «Это мой дедушка. Благодаря ему живём в мире. Дай Бог, чтобы у нас всегда был мир».

Анна Сунгурова, участница «Бессмертного полка» в Кандалакше: «Прошёл всю войну, участвовал в боях под Ленинградом».

Галина Майстро, участница «Бессмертного полка» в Кандалакше: «Герой Советского Союза Слободчиков Алексей Терентьевич».

Участники акции «Бессмертный полк» в Кандалакше прошли до воинских захоронений участников Великой Отечественной войны. Здесь установлен мемориал советского солдата, а на четырёх гранитных монолитах высечены фамилии погибших защитников Кандалакши.

Маргарита Вихрова, участница «Бессмертного полка» в Кандалакше: «Это моя бабушка, я пойду и почту её память».

У мемориала воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг памяти.

Камиль Давидович Аликберов, почётный житель Кандалакши: «Рапортуем нашим ушедшим героям».

Участие в митинге приняли кандалакшане, почётные жители города, военнослужащие и их семьи.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Прекрасная традиция, которая объединяет жителей, военнослужащих. И каждый год мы замечаем, что количество жителей, которые приходят посмотреть на парад и принять участие в «Бессмертном полку», увеличивается».

В этом году в Кандалакше в празднике приняли участие более 10 тысяч человек. После митинга памяти на главной площади города развернулось множество площадок: военная техника, полевая кухня, исторические реконструкции от музея истории города с экспонатами времён войны.

Екатерина Шифрина, директор Музея истории города Кандалакша: «Это боевой листок».

Особое внимание жителей, в том числе и самых юных, завоевала выставка военной техники, которая сегодня используется для выполнение тактических боевых задач. Отдельную площадку развернули пограничники, продемонстрировавшие работу служебных собак по задержанию нарушителя. Они провели показательные выступления по рукопашному бою. Собака на службе, как и в годы войны, так и сейчас остаётся надёжным товарищем.

Праздничную программу дополнили выступления творческих коллективов города, в том числе детей. Празднование Дня Победы – день памяти и скорби о тех, кто навсегда ушёл защищать Родину и в тоже время – это день радости, что наша страна одержала Победу над врагом.

И звание «Город трудовой доблести и славы» Кандалакша получила не только за стойкость солдат, но и за тех, кто своим трудом приближал Победу в тылу. Это и про каждого советского жителя Кандалакши: про тружеников механического завода, который производил оружие и снаряды для Красной Армии, про железнодорожников, благодаря которым железнодорожный узел функционировал всю войну, про каждого, кто помогал восстанавливать город после бомбёжек.