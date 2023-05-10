9 мая перед началом военного парада североморцы провели церемонию зажжения Огня Памяти

Военнослужащие под музыку Александрова «Священная война» внесли на Приморскую площадь флотской столицы Государственный Флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

После слов поздравлений к памятнику «Героям-североморцам – защитникам Советского Заполярья» были возложены венки и цветы.

Торжественное шествие войск на Приморской площади открыл взвод барабанщиков Североморского кадетского корпуса. Юные музыканты задали темп и ритм парадных расчётов. За взводом барабанщиков на Приморскую площадь вышли знаменные группы. Далее по площади прошли парадные расчёты. А завершил торжественное событие сводный военный оркестр.

В этот же день в Североморске стартовал автопробег «Север помнит, гордится!». Колонна проследовала до Долины Славы.