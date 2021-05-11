9 мая праздничные концерты прошли и в небольших населённых пунктах области

В Междуречье в память о павших бойцах Заполярья проведены вахты памяти и традиционная концертная программа.

Приуроченные ко Дню Победы события в Междуречье, стартовали ещё в конце апреля, отмечают специалисты местного Дома культуры. Например, на братской могиле красноармейцев 52-й стрелковой дивизии вахту почётного караула несут школьники. Дань памяти отдают и у мемориала воинам в посёлке Мишуково. К ветеранам, детям войны и труженикам тыла дети приходят в гости с подарками.

Оксана Тилибаева, специалист по фольклору «Междуреченского сельского дома культуры», п. Междуречье: «Почтовый десант – это адресные концерты для тружеников тыла, детей войны с вручением подарков, которые делаются руками жителей посёлка. В этом году было 56 адресов, но с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Когда мы начинали в 2014 году, то было 90 адресов».

Для междуреченцев стало традицией принимать на концерте гостей из области, так крепкая дружба завязалась с исполнителями и творческими коллективами Полярного.

9 мая – день особенный, даже самые юные участники праздничных мероприятий к столь важному событию относятся серьёзно и уважительно.

Завершился концерт вручением цветов почётным гостям и общим исполнением песни «День Победы». Участников и зрителей так же пригласили на выставку экспонатов школьного музея посёлка Килп-Явр «Лётчики Победы».