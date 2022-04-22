9 мая в городе-герое Мурманске состоится шествие «Бессмертного полка»

Тысячи людей в едином строю пронесут от проспекта Ленина до мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья портреты родных и близких: участников войны, тружеников тыла, партизан, врачей, узников концлагерей - всех, кто боролся за Победу.

Всем желающим принять участие в шествии в составе организованной колонны необходимо к 9.15 прибыть к месту построения. Сбор состоится на участке улицы Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна (в сторону железнодорожного вокзала).

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Мурманске в 2013 году.

Также в этом году акция пройдёт онлайн, приём заявок организован на сайте 2022.polkrf.ru. Зарегистрировать своего героя можно до 10.00 7 мая. Трансляция состоится 9 мая.