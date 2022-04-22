День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.22 19:30
9 мая в городе-герое Мурманске состоится шествие «Бессмертного полка»
Тысячи людей в едином строю пронесут от проспекта Ленина до мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья портреты родных и близких: участников войны, тружеников тыла, партизан, врачей, узников концлагерей - всех, кто боролся за Победу.
Всем желающим принять участие в шествии в составе организованной колонны необходимо к 9.15 прибыть к месту построения. Сбор состоится на участке улицы Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна (в сторону железнодорожного вокзала).
Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Мурманске в 2013 году.
Также в этом году акция пройдёт онлайн, приём заявок организован на сайте 2022.polkrf.ru. Зарегистрировать своего героя можно до 10.00 7 мая. Трансляция состоится 9 мая.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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