9 мая в Мурманске главным праздничным событием станет Парад Победы

Мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, откроет праздничный парад. Он начнётся в 10 утра.

По проспекту Ленина пройдёт колонна из 38 единиц военной техники, а в расчётах будут более 500 человек, в том числе юнармейцы.

Отметим, что с трибуны за парадом будут наблюдать ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане Мурманска и приглашенные гости.

В 12 часов у мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья состоится торжественный митинг.

А часом ранее, с 11 утра, в центре города стартует праздничная программа. В сквере на Ленинградской улице школьники представят патриотический проект и концерт от российского движения детей «Движение Первых». Рядом на улице разместится выставка военной техники и полевая кухня.

На парковке у ГДЦ «Меридиан» будет мобильная сцена и спортплощадки. Пять Углов разделят на интерактивные зоны. Концерты, викторины, состязания и театральные постановки ждут гостей праздника.

В 14 часов на главной сцене начнётся концерт с участием мурманских самодеятельных коллективов.

В этот же день торжественные программы пройдут в Первомайском и Ленинском округах. Подробно о времени и работе площадок можно узнать на сайте администрации города.