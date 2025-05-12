9 мая в Мурманске состоялся митинг

О начале митинга у памятника Защитникам советского Заполярья 9 мая возвестил выстрел с большого противолодочного корабля «Североморск», стоявшего на рейде в Кольском заливе.

Прозвучали речи первых лиц области, а после минута молчания и собравшиеся поочерёдно начали нести венки и цветы к Вечному огню у мурманского Алёши и памятным плитам городов-героев.

После этого глава региона пообщался с ветеранами, свидетелями войны.

Прокомментировал глава региона и идею о создании памятника участникам спецоперации в Мурманске, отметив, что гораздо важнее этого действующие меры поддержки бойцов и их семей, среди которых, например, и программа «Герои Севера». Это региональный проект для участников СВО, которые хотят развиваться в сфере государственного и муниципального управления, а также предпринимательской деятельности.

В этом проекте зарегистрировались 377 жителей региона. 226 из них прошли тестирование на лидерские и управленческие качества, навыки работы в команде.