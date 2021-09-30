9 октября огнеборцы отметят свой профессиональный праздник – 74 годовщину со Дня образования пожарной охраны МЧС

А пока в специалисты ЗАТО Александровск продолжают сдавать ежеквартальные зачёты и проводить учения.

На территории ЗАТО Александровск работают четыре пожарно-расчётных части. Их сил для небольших городов с низким числом ЧП более чем достаточно, однако, расслабляться спасателям некогда. Сейчас, например, пожарные специалисты сдают зачёты – в частях проходят учения.

В начале октября пожарные отметят свой профессиональный праздник. К 74-й годовщине со Дня образования пожарной охраны специалисты готовят свою спецтехнику. По уже сложившейся традиции на главных площадях городов ЗАТО состоятся выставки. Руководство МЧС напоминает, что в свои ряды спасатели готовы принять и новые кадры.

Роман Осипов, начальник специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «Есть вакантные места по должностям пожарного и водителя. Очень ждём кандидатов на должность, всех готовы рассмотреть».

Кандидатам следует обращаться в специально-пожарные части №№1, 4 и 8 – в Снежногорске, либо №3 – в Полярном.