9 октября профессиональный праздник отметили огнеборцы большого ЗАТО

Специальной пожарной охране исполнилось 74 года. Традиционной выставкой пожарной техники праздничный день встретили пожарные ЗАТО Александровск.

Выставки пожарной техники на главных площадях ЗАТО Александровск – событие традиционное. На ней можно познакомиться с оборудованием и обмундированием огнеборцев, задать вопросы настоящим героям – тем, кому приходится сражаться со стихиями. Особенно это интересно малышам.

Выставка приурочена к профессиональной дате пожарных – 74-й годовщине со дня образования специальной пожарной охраны.

На площади выставили и особые машины, которые используют военные.

Роман Осипов, начальник специальной пожарной части №3, г. Полярный: «Есть две автоцистерны военных пожарных. Служащие Северного флота присоединяются к поздравлениям и, соответственно, свою технику выставили».

Среди присоединившихся к поздравлениям и коллеги-спасатели.

Анатолий Буянов, начальник аварийно-спасательной части ЗАТО Александровск: «Спасатели аварийно-спасательной службы нашего объединенного района ЗАТО Александровск принимают участие в тушении пожаров совместно с пожарными частям. Вместе спасаем людей в трудных ситуациях».

Ни одно ЧП на территории ЗАТО Александровск не обходится без слаженных действий спасателей. Касается это не только борьбы с огнём, но и спасения человеческих жизней при ДТП и других чрезвычайных ситуациях.