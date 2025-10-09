9 октября в Североморске отметили День Специальной пожарной охраны МЧС

Дата профессионального праздника связана с тем, что 9 октября 1947 года в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР был образован специальный отдел для охраны особо важных и режимных предприятий.

78 лет пожарные подразделения спецназначения защищают объекты особой государственной важности и ЗАТО. В Специальном управлении федеральной противопожарной службы №48 МЧС в Североморске в день праздника торжественно принесли присягу 6 новых сотрудников.

Екатерина Гуцало, сотрудник Федеральной противопожарной службы: «Клянусь при осуществлении полномочий…».

В праздничный день огнеборцы вспоминали заслуги товарищей.

Сотрудников, особо отличившихся на службе, наградили медалями МЧС за проявленные отвагу и самоотверженность. Также пожарным вручили нагрудные знаки отличия, почётные грамоты и благодарности.

Поздравил с праздником и отметил особые заслуги огнеборцев и глава ЗАТО г. Североморск.

На праздник огнеборцев пришли и юные жители флотской столицы. Для них организовали выставку техники.