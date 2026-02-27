9 пожаров в закрытых городах зафиксировали специалисты с начала 2026 года

Большая часть – это возгорание в гаражах.

Сотрудники Государственного пожарного надзора вновь напоминают о простых правилах безопасности, которые помогут сохранить имущество и, возможно, жизнь.

Буквально на прошлой неделе пожаром в гаражном кооперативе в Гаджиево была уничтожена техника. К счастью, огонь добрался только до стен двух построек и снегохода. Но нарушение пожарной безопасности может привести к более серьёзным последствиям, отмечают специалисты.

Сергей Гринько, инспектор ОФГПН по ЗАТО Александровск: «В связи с тем, что на территории ЗАТО зафиксировано уже пять пожаров с начала года, которые произошли в гаражах, напоминаем, что запрещено оставлять без присмотра топящиеся печи, доверять присмотр детям, растапливать горючими материалами, а также коксом и углём».

Перед печью необходимо расположить притопочный лист – металлическую пластину с бортами размерами не менее, чем 50х70. Важно не перетапливать печное оборудование - дров должно быть в меру. В случае пожара пострадать могут не только вещи и техника, но и кошелёк владельца гаража, например, в случае, если огонь доберётся до чужого имущества.

Маргарита Мариничева, дознаватель отделения административно-правовой деятельности при осуществлении ФГПН и по делам о пожарах спецуправления ФПС №48 МЧС России: «Сумма зависит от того, какой ущерб был причинён третьим лицам. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если последствия более серьёзные, то наступает уже уголовная ответственность».

Специалисты государственного пожарного надзора регулярно проводят профилактические рейды, однако, самое главное, безопасность зависит только от нас самих.