В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.26 19:30

9 пожаров в закрытых городах зафиксировали специалисты с начала 2026 года

Большая часть – это возгорание в гаражах.

Сотрудники Государственного пожарного надзора вновь напоминают о простых правилах безопасности, которые помогут сохранить имущество и, возможно, жизнь.

Буквально на прошлой неделе пожаром в гаражном кооперативе в Гаджиево была уничтожена техника. К счастью, огонь добрался только до стен двух построек и снегохода. Но нарушение пожарной безопасности может привести к более серьёзным последствиям, отмечают специалисты.

Сергей Гринько, инспектор ОФГПН по ЗАТО Александровск: «В связи с тем, что на территории ЗАТО зафиксировано уже пять пожаров с начала года, которые произошли в гаражах, напоминаем, что запрещено оставлять без присмотра топящиеся печи, доверять присмотр детям, растапливать горючими материалами, а также коксом и углём».

Перед печью необходимо расположить притопочный лист – металлическую пластину с бортами размерами не менее, чем 50х70. Важно не перетапливать печное оборудование - дров должно быть в меру. В случае пожара пострадать могут не только вещи и техника, но и кошелёк владельца гаража, например, в случае, если огонь доберётся до чужого имущества.

Маргарита Мариничева, дознаватель отделения административно-правовой деятельности при осуществлении ФГПН и по делам о пожарах спецуправления ФПС №48 МЧС России: «Сумма зависит от того, какой ущерб был причинён третьим лицам. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если последствия более серьёзные, то наступает уже уголовная ответственность».

Специалисты государственного пожарного надзора регулярно проводят профилактические рейды, однако, самое главное, безопасность зависит только от нас самих.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире23:40«Загадочные убийства Агаты Кристи3». Художественный сериал, 5 серия (18+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар укрепился на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Зима подкидывает темы для «коммунального часа» флотской столицы-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»