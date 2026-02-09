90 иностранцев-нелегалов принудительно выдворили из Мурманской области в 2025 году

В 2025 году судебные приставы нашего региона принудительно выдворили 90 иностранцев, обосновавшихся в городах Мурманской области и нарушивших миграционное законодательство.

Иностранцев доставили до пунктов пропуска через государственную границу, которые находятся в аэропортах Москвы.

Среди принудительно выдворенных граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Сирии. Всем иностранцам, подвергшимся выдворению, въезд в Россию запрещён на 5 лет.