90-лет исполнилось Мурманскому областному Дворцу культуры и народного творчества имени С.М. Кирова

Впервые учреждение распахнуло свои двери 7 ноября 1932 года.

В ходе строительства, чтобы подчеркнуть выдающуюся роль и значение учреждения в просветительской жизни Кольского Заполярья, будущему очагу культуры присвоили имя ещё здравствовавшего в то время Сергея Мироновича Кирова. Он был организатором и непосредственным руководителем преобразований на Крайнем Севере.

Вот уже 90 лет Дворец культуры – это не просто дом для творческих коллективов нашего города, но и одна из самых крупнейших концертных площадок региона. Во Дворце культуры занимаются 56 клубных формирования: 16 народных и 9 образцовых коллективов самодеятельного народного творчества, три из которых носят высокое звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Более 1500 человек реализуют здесь свои творческие возможности.