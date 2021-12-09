Андрей Чибис поздравил работников «Мурманскводоканала» с 90-летием предприятияВ Мурманской области детские ёлки пройдут в очном формате
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.21 19:30

90-лет! Лучших сотрудников «Мурманскводоканала» отметили благодарственными письмами, грамотами и памятным адресом

В этом году одному из самых стратегически важных предприятий Заполярья исполнилось 90 лет. На торжественном мероприятии слова благодарности за отличную работу, прозвучавшие из уст главы региона Андрея Чибиса, были адресованы всем, кто трудится на «Мурманскводоканале».

Есть работники, ежедневный труд которых, на первый взгляд, малозаметен. Но именно они обеспечивают сотни тысяч северян жизненно необходимым ресурсом — водой. Речь идёт про рядовых сотрудников «Мурманскводоканала», которые о собственных достижениях много говорить не привыкли, скромно, но чётко и своевременно выполняя поставленные задачи.

Елена Мельник, главный бухгалтер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы расширяем свою сферу деятельности, осваиваем новые виды обслуживания клиентов. Сейчас у нас начинается бурный рост подключений новых водопользователей, осваиваем новые технологии, новые машины покупаем».

Андриан Родькин, сотрудник ГОУП «Мурманскводоканал»: «Растём, меняем оборудование, сейчас по фильтрам. А это качество воды лучше. Руководство тоже хорошее, обеспечивает всем».

Действительно, только в этом году на предприятие обновили парк техники, которая предназначена для выезда бригад, устраняющих аварии на линиях водопровода и канализации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если раньше аварийная бригада выезжала на старом грузовике с вагончиком, в вагончике была печка и первое, что должна была сделать аварийная бригада, с учётом того, что устранение аварии может занимать несколько часов, искала какими дровами буржуйку растопить. Сегодня мы почти полностью обновили автопарк водоканала, у нас современная техника, современное оборудование, которое позволяет гораздо быстрее устранить аварийную ситуацию».

Коллектив «Мурманскодоканала» продолжает показывать высокий класс подготовки и профессионализма. Для них на первом месте не только обеспечение жителей водой, но и внедрение новых технологий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Комментарий к новости:В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России дал рекомендации кредиторам по реструктуризации займов в связи с COVID-19-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика