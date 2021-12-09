90-лет! Лучших сотрудников «Мурманскводоканала» отметили благодарственными письмами, грамотами и памятным адресом

В этом году одному из самых стратегически важных предприятий Заполярья исполнилось 90 лет. На торжественном мероприятии слова благодарности за отличную работу, прозвучавшие из уст главы региона Андрея Чибиса, были адресованы всем, кто трудится на «Мурманскводоканале».

Есть работники, ежедневный труд которых, на первый взгляд, малозаметен. Но именно они обеспечивают сотни тысяч северян жизненно необходимым ресурсом — водой. Речь идёт про рядовых сотрудников «Мурманскводоканала», которые о собственных достижениях много говорить не привыкли, скромно, но чётко и своевременно выполняя поставленные задачи.

Елена Мельник, главный бухгалтер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы расширяем свою сферу деятельности, осваиваем новые виды обслуживания клиентов. Сейчас у нас начинается бурный рост подключений новых водопользователей, осваиваем новые технологии, новые машины покупаем».

Андриан Родькин, сотрудник ГОУП «Мурманскводоканал»: «Растём, меняем оборудование, сейчас по фильтрам. А это качество воды лучше. Руководство тоже хорошее, обеспечивает всем».

Действительно, только в этом году на предприятие обновили парк техники, которая предназначена для выезда бригад, устраняющих аварии на линиях водопровода и канализации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если раньше аварийная бригада выезжала на старом грузовике с вагончиком, в вагончике была печка и первое, что должна была сделать аварийная бригада, с учётом того, что устранение аварии может занимать несколько часов, искала какими дровами буржуйку растопить. Сегодня мы почти полностью обновили автопарк водоканала, у нас современная техника, современное оборудование, которое позволяет гораздо быстрее устранить аварийную ситуацию».

Коллектив «Мурманскодоканала» продолжает показывать высокий класс подготовки и профессионализма. Для них на первом месте не только обеспечение жителей водой, но и внедрение новых технологий.