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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.23 19:30

90-летие со дня образования отметило Краснознаменное ордена Ушакова 1 степени соединение дизельных подлодок Кольской флотилии

Базируется оно в Полярном, а начало своей истории соединение берёт с 1933 года, когда одновременно с формированием Северной военной флотилии началось создание её подводных сил.

Ещё будучи курсантом военно-морского вуза на легендарное соединение Кольской флотилии в Полярный, а ныне начальник штаба Алексей Баженов прибывал на стажировку. И уже тогда понял, что служить будет именно здесь – в колыбели подводного флота.

Алексей Баженов, начальник штаба бригады подводных лодок, г. Полярный: «Здесь зарождался Северный флот, зарождался подплав, все традиции идут отсюда. Командиры дизельных подлодок были родоначальниками атомоходов, традиций атомного флота. Но дизельные подлодки никуда не уходят, выполняя свои задачи, без них никуда».

В этом году Краснознаменное ордена Ушакова 1 степени соединение дизельных подлодок Кольской флотилии отметило 90-летний юбилей со дня своего образования.

В октябре 1933 года в составе экспедиций особого назначения с Балтики на Север прибыли подводные лодки типа «Д», которые вошли в состав первого соединения в составе Северной военной флотилии. Его формирование завершилось 25 числа, эта дата и считается днём основания подводных сил Северного флота.

Больше 40 лет назад на территорию соединения впервые ступил и Вадим Белоус, связав раз и навсегда себя с людьми особой касты.

Вадим Белоус, председатель Союза ветеранов Краснознаменного ордена Ушакова 1 степени соединения дизельных подлодок Кольской флотилии РС СФ: «Эта человечность среди подводников прослеживается на протяжении всей службы, потому что подводники – это одна семья, единое братство. По-другому невозможно».

К столетию рука об руку с подводниками идут их жены – те, кто ждёт у берега возвращения, те, чьи сердца заняты тревогой и безграничным счастьем, когда любимые возвращаются домой.

Галия Золотухина, председатель женсовета штаба бригады подводных лодок, г. Полярный: «Вот на минутку задумайтесь: 90 лет! Славный путь подлодок начинался с нашего города.  Я, как жена, люблю мужа и экипаж, всегда ждём дорогих мужчин с моря. Надеюсь, путь будет долгим и счастливым».

Особые поздравления с юбилеем от тех, кто уже не в рядах подводных сил, но не прекращает быть связанным с морем.

Например, Виктор Мошна сегодня занимается воспитанием мальчишек в военно-морском Нахимовском училище Мурманска, и главной своей задачей считает передачу подрастающему поколению моряков как можно больше практических знаний.

Виктор Мошна, экс-заместитель командира бригады по воспитательной работе, г. Мурманск: «Чтобы все командиры, имеющие большой опыт, смогли передать своим подчиненным, следующим поколениям, чтобы мурманская подводная стезя продолжалась и соответствующим образом защищала Родину, нашу Россию».

В честь праздника приятные подарки для лучших офицеров соединения – благодарности, грамоты и знаки отличия. И конечно, творческие поздравления от коллективов города воинской славы.

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