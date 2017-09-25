90-летний юбилей отметил Кольский район

На праздничном концерте вручили знаки почётного гражданина труженикам, которые внесли весомый вклад в развитие родного края.

Кольский район - самое большое муниципальное образование в Мурманской области, в его состав входят 33 населённых пункта. А площадь района больше 28 тысяч квадратных километров.

«Кольский район динамично развивается. У нас сохранены традиционные виды экономики: электроэнергетика, сельское хозяйство, рыбопереработка, - отметил в праздничном поздравлении Александр Лихолат, глава администрации Кольского района. - Сегодня активно идёт строительство дорог, строительство домов. Наши населённые пункты просто преобразились, поменяли облик».

На сегодняшний день Кольский район является одним из самых перспективных и быстро развивающихся в Мурманской области. Особенно это касается сельского хозяйства. Для привлечения новых специалистов и повышения уровня жизни северян администрация области предпринимает всё возможное.

- Сейчас самое важное - это Мурманский транспортный узел, - отмечает Михаил Ильиных, депутат Мурманской областной думы. - Основное строительство, которое ещё ведётся на начальном этапе проекта, захватывает весь Кольский район. Рабочие места, которые будут здесь создаваться, когда уже будет полноценно функционировать МТУ, безусловно дадут толчок в развитии Кольского района.

Земли Кольского района богаты не только природными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями. Здесь проживают и трудятся больше 40 тысяч человек. Рыбаки, строители, врачи, учителя - они и являются главной ценностью муниципального образования. «Это люди, которые своим каждодневным трудом преобразуют Кольский район, - отметил Роман Дурягин, заместитель губернатора Мурманской области, - которые продолжают развивать его на благо населения Кольского района».

На торжественном вечере, посвящённом 90-летию Кольского района, глава администрации Александр Лихолат вручил знак «Почётный гражданин» Виталию Меженину, который с 1993 года возглавлял предприятие «Мурманскпромстрой». Многие семьи благодаря усилиям Виталия Меженина получили жильё в новых многоквартирных домах не только в Коле, но и в других населённых пунктах района. Под его руководством ввели в эксплуатацию здание пожарного депо в селе Териберка. Что уж говорить о благотворительной помощи, которую оказывает «Мурманскпромсмтрой» детским домам, школам и пенсионерам.

- Хочу пожелать людям старшего поколения, чтобы они нашли возможность, силы передать знания и опыт своим детям и внукам. А подрастающее поколение пусть найдёт в себе умения перенять знания у родителей, - сказал Виталий Меженин, генеральный директор ОАО «Мурманскпромстрой», почётный гражданин Кольского района.

Знак почётного гражданина посмертно вручили Михаилу Поморскому – бывшему главному врачу Кольской центральной районной больницы. Свою жизнь он посвятим медицине. Активно занимался социальной деятельностью, но о своём призвании не забывал ни на минуту.