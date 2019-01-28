900 дней испытаний, которые хранит память 75-лет

900 дней боли, холода и голода. 900 дней стойкости и мужества. К 75-летию снятия блокады с Ленинграда в ЗАТО Александровск наградили жителей блокадного города-героя, в раннем детстве переживших ужас голодных блокадных лет.

На территории большого ЗАТО живут 5 очевидцев блокадных дней, которым в раннем детстве пришлось перенести весь ужас жизни в окружённом городе. Во время осады Ленинграда они были совсем малышами, но многое знают о той страшной поре и о войне из рассказов родителей, героически работавших день за днём под вражескими обстрелами.

- Выходили с завода, а тут же рядышком люди падали. Убивали людей, прямо на глазах падали перед ними, - рассказывает Лариса Корниенко, житель блокадного Ленинграда. - Очень тяжёлое было время.

Даже спустя семь десятков лет говорить об этих трагических событиях больно и сложно, но, по мнению ветеранов, необходимо.

Детям блокадного Ленинграда вручили Памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения города.

- В ЗАТО Александровск таких людей, приравненных к категории «Житель блокадного Ленинграда» пять человек, - говорит Светлана Кузнецова начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск, - два из Снежногорска и три жителя Полярного.

Представители библиотеки имени Каутского в Полярном и Снежногосркой детской музыкальной школы приготовили для ветеранов творческий подарок.