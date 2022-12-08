9:3! ХК «Мурман» возвращается домой, проиграв команде «СКА-Нефтяник»

ХК «Мурман» во время выездной серии игр встретился с одни м из лидеров чемпионата России по хоккею с мячом – командой «СКА-Нефтяник».

Против такого противника, да ещё и на его поле, в Хабаровске мурманским хоккеистам пришлось нелегко. Хозяева открыли счёт и играли более чем уверенно. Только после тайм-аута наши спортсмены сумели собраться и оказать сопротивление.

Но этого не хватило чтобы выступить на равных, во втором тайме дальневосточные хоккеисты умудрились довести число голов до 9, наши ответили в общей сложности только тремя. На этом матч и закончился.

Поражение в пять и более заброшенных мячей в Бенди считается крупным.

Следующий матч «Мурман» сыграет на домашнем поле против красноярского «Енисея» уже 10 декабря. Начало в 13.00 на стадионе «Строитель».