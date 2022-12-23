94 школьника из Мурманска отправились в экскурсионную поездку «Новогодние каникулы» в Москву

Они посетят много достопримечательных мест, посетят новогоднюю ёлку в Государственном Кремлевском дворце.

Около ста юных северян получили путёвки в Москву. Такая поездка – подарок школьникам, которые проявили особые успехи в учёбе, спорте, творчестве, а также участникам городских гражданско-патриотических мероприятий.

Екатерина Веретенникова, консультант комитета по образованию администрации города Мурманска: «Дети в течении пяти дней будут находиться в Москве, для них разработана увлекательная, очень интересная программа. Они побывают на различных мастер-классах ВДНХ, в цирке на представлении, в парке Коломеновское, Дарвинский музей, Союзмультфильме. Программа очень разнообразная. Особенная часть нашей программы в том, что они посетят главную ёлку страны в преддверии Нового года – Кремлёвская ёлка. Их там будут ждать подарки от Деда Мороза».

Такие поездки проводятся ежегодно и ребята конечно же ждут с нетерпением возможности сбросить все заботы после усердной учёбы и провести вместе несколько предновогодних дней.

Марьяна Рыбакина: «Жду веселья, отдохнуть наконец-то от учебы».

Сергей Малинин: «Хочу посмотреть на Москву, столицу нашей прекрасной страны России. Получить удовольствие от того, что съездил туда, куда не ездил раньше. Владимиру Владимировичу руку пожать хочу. Очень. Ну, это, может, и неисполнимое желание, но очень хочу».

Дарья Кочерина: «Я жду много экскурсий. И я жду очень много впечатлений».

30 декабря ребята уже вернутся в Мурманск и будут встречать главный зимний праздник дома со своими родителями.