95-летний юбилей отметил ветеран Павел Лоснов

Жителю Мурманска Павлу Николаевичу Лоснову исполнилось 95 лет. Ветерана войны поздравили со знаменательной датой.

Все дальше от нас сражения Великой Отечественной войны, все меньше в строю тех, кто приближал великий День Победы. Поэтому каждая встреча с ветеранами особенно ценна.

Павел Николаевич служил в рядах Советской Армии. За 28 лет прошёл путь от рядового до полковника. Его воинская профессия – сапёр, она пригодилась ему в послевоенные годы. Долгое время он занимался разминированием нашего города и области.

Поздравил ветерана с юбилеем и Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Он своими руками прощупал весь Кольский полуостров - от Мурманска до норвежской границы. И я горжусь, что в моей жизни есть такой человек, я с ним знаком 20 лет, он руководил организацией ветеранской нашей. И он светлый человек».