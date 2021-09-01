95 студентов и ординаторов от Мурманской области получили направление на обучение

В День знаний главврач областного многопрофильного центра Евгений Тарбаев пообщался с будущими врачами.

За последние 6 лет в ведущих медицинских вузах Москвы и Санкт-Петербурга успешно закончили обучение 60 специалистов-медиков, получивших направления от Мурманской области. Теперь высшее образование по леченому профилю можно получить и в арктическом государственном университете.

По инициативе учебного заведения даже создано сообщество и появился личный сайт студентов-медиков нашего региона.

В день знаний главврач многопрофильного центра Евгений Тарбаев провёл встречу с будущими коллегами. Впервые она состоялась в онлайн-формате. Евгений Тарбаев произнес напутственные слова обучающимся, а также пообщался со студентами на волнующие их темы. Он узнал, как проходит практика, каковы дальнейшие перспективы сотрудничества.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного многопрофильного клинического центра: «Нам чётко нужно знать, какие у них есть предложения по поводу наставничества. Какие у них есть предложения по совершенствованию этого механизма наставничества. Может быть, по изменению практической подготовки студентов, которые к нам приходят на обучение. Может быть, кто-то из них изменил отношение к профессии, которую выбрал и захочет поменять. Мы тоже должны это знать».