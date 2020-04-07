А будет ли отпуск в этом году? Туроператоры манят…

С сегодняшнего дня некоторые российские туроператоры открывают ранее бронирование на зимний сезон 2020-2021.

Предприниматели оптимистично заявляют, что отпуск будет, несмотря ни на что, и предлагают россиянам во время самоизоляции задуматься о горных склонах и экзотических странах. На горнолыжные курорты они предлагают путевки за пол цены, а в качестве предоплаты просят всего пару тысяч рублей. Заманчиво, но рискованно, так как никто пока не может дать точного прогноза, когда пандемия закончится.

Напомним, что на склонах в предгорьях Хибин в этом году горнолыжные базы вынуждены были остановить подъёмники в конце марта, закрыв сезон досрочно. Пока никаких анонсов на будущий год представители Большого Вудъявра не размещали, зато поделились со своими подписчиками мотивирующим видеороликом под хештегом «СидимДома».