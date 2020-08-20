А что с зарплатой у врачей?

Аналитики одного из сервисов по поиску работы и сотрудников проанализировали вакансии в сфере медицины, чтобы узнать, как изменились предложения о работе за последние полтора года.

Летом 2020 года медикам в регионах предлагают в среднем на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве, а разница в зарплатах между Мурманской областью и столицей составила почти 14 тысяч рублей.

В целом в Мурманской области средний зарплатный показатель в середине лета составлял 48265 рублей, что на 3,4% меньше, чем в июле прошлого года.

По Северо-Западу наш регион занимает третье место по уровню предлагаемой зарплаты медработникам. Больше предлагают только в Санкт-Петербурге и Вологодской области.