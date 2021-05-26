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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.21 19:30

А что у нас с водой случилось? Она прозрачная!

Чистая питьевая вода становится доступнее. Например, жители Оленегорска много лет мучились от неприятного запаха и цвета воды в их кранах. Недавно ситуация изменилась. Все благодаря модернизации ресурсоснабжающего предприятия.

Недавно начались поэтапные работы по улучшению качества питьевой воды в Оленегорске. Сначала на предприятии отказались от жидкого хлора и занялись производством хлора с помощью электролизных установок.

Алексей Байер, начальник цеха ОВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Преимущества для предприятия в том, что мы не храним здесь жидкий хлор. Соответственно, помещения не категорируются, как производственно-опасные объекты. Это первое, а второе, хлор мы получаем высокого качества. Мы его не приобретаем на стороне, а знаем точно, что он сделан из экологически чистых, натуральных материалов – из соли».

Да, простую пищевую соль экстра класса прямо здесь расщепляют на компоненты. Полученную щелочь отправляют в накопители, а хлор – для очистки воды. Чтобы изменить цветность специалисты используют полиоксид алюминия. Именно благодаря коагуляции, вода становится абсолютно прозрачной.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал» «Оленегорскводоканал» - это хорошее предприятие. Вы не видите ремонтов и красивых зданий, но вы видите нормальное новое оборудование, которое обслуживается. И вы видите то, что что-то делается для улучшения качества воды».

Такой результат, достигнут благодаря присоединению с марта этого года «Оленегорскводоканала» к «Мурманскводоканалу». Совместная работа помогла решить многолетнюю проблему, чему в первую очередь рады жители Оленегорска:

- Вода стала гораздо чище. Мы были удивлены этому. Вода стала более прозрачная. Раньше с таким коричневым оттенком, а сейчас гораздо лучше. хорошо, что это произошло.

- Вонючая, желтая, ржавая была вода, ужасно. Сейчас чистенькая и беленькая, всё хорошо. Ложишься в ванную, очень приятно.

- Детки первые увидели, что у нас вода чистая. Мы когда в первый раз набрали воду, они спрашивают, а что у нас с водой случилось?

- Она раньше была вонючая, с запахом неприятным, горячая вода – очень. А сейчас лучше стала. Нет запаха и она чище.

- Да, раньше вода действительно была жёлтая  и грязная. Сейчас всё чисто и хорошо. Можно пить даже из крана.

За качеством воды постоянно следят специалисты. Например, каждый час инженеры-химики проверяют количество остаточного хлора в питьевой воде. Это делается вручную, с соблюдением всех правил. Стоит отметить, что для улучшения работы «Оленегорскводоканала» принято решение обновить автопарк предприятия. Организации  уже передали два новых автомобиля. Один из них «Форд» для проведения аварийных работ.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это аварийки, это полноприводные машины, которые зимой и летом везде проедут. Соответственно, в этой машине оборудовано 5 сидений, чтобы в ней могла сидеть аварийная бригада. И сзади отделение для инструментов. Если канализация, это один набор инструментов, если сварка, то другой.

Второй новый автомобиль «Оленегорскводоканала» - «Лада Ларгус», который поможет аварийной службе оперативно добираться до назначенных мест в городе и устранять неполадки. Всё, как говорится, на благо северян.

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