А что зимой едят коровы в «Туломе»?

Наши журналисты побывали на крупнейшем сельхозпредприятии региона «Тулома», чтобы узнать, как обстоят дела с разведением и содержанием коров, а также устранена ли в молочном комплексе кризисная ситуация.

Все подробности – в ближайших выпусках новостей на телеканале «Арктик-ТВ».

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас конечно же есть дальнейший план развития предприятия. Мы понимаем, куда нам необходимо двигаться. За счёт увеличения надоев мы планируем увеличить и выпуск молока. Сегодня с федеральными торговыми сетями в нашем регионе достигнута договоренность об увеличении объёмов продаж продукции сельхозпредприятия».