А каков улов? Стартовал сезон лицензионной рыбалки на сёмгу и горбушу

Тысячи людей приезжают на Кольский полуостров с одной целью – порыбачить. Мурманская область гордится большим количеством рек и озёр, так и пресноводных рыб. Но главным уловом считается атлантический лосось, за которым, к слову, уже охотятся рыбаки.

Сезон лицензионной рыбалки на сёмгу и горбушу стартовал совсем недавно. Теперь ежедневно опытные и начинающее рыбаки снаряжаются и спешат на водоёмы, чтобы занять самые лучшие места.

Приобретение лицензии трудностей не вызывает.

Андрей, рыбак: «Подходишь, паспорт даёшь, тебя записывают тебя. Всё удовольствие - 500 рублей на шесть часов».

Чтобы рыбачить законно достаточно приехать на один из контрольных пунктов, предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и дополнительно оригиналы других документов, дающих право на льготную стоимость, если такие имеются. Только вот лицензия ещё не залог шикарного улова. К примеру, Михаил увлекается промыслом около двух лет, но сёмга так и не села на его крючок.

Андрей, рыбак: «Сейчас всё сетями перегорожено. Какие тайные места?! Выше туда нет смысла подыматься. Зайдите в соцсеть «ВКонтакте», посмотрите: там две лодки выходят, выставляют сети, как раз напротив ларька, где лицензию продают».

Приезжая на лицензионные участки можно увидеть достаточно много рыбаков даже в плохую погоду. У любителей лова с собой чемоданы снастей и необходимых принадлежностей. Но и это не всегда помогает в погоне за красной рыбой. Но богатая природа Кольского полуострова предлагает и альтернативы.

Сергей, рыбак: «Щука на водохранилище Туломском. Кумжа - это уже в Териберку, я там ловил. Хариус - в сторону Питера».

Как говорят опытные рыбаки, хороший клёв связана ещё и с погодными условиями. Вода пока что недостаточно прогрелась, а потому рыба вялая. Сезон продлится до сентября. Время на то, чтобы попытать удачу и получить долгожданный трофей, еще есть.