А мы против! В Мурманске прошёл митинг КПРФ

Мурманск присоединился к Всероссийской акции протеста против пенсионной реформы, которую организовала партия КПРФ. В сквере покорителей Арктики немногочисленные возмущённые горожане высказали своё мнение.

Выходить на пенсию с задержкой на 5 лет, конечно, никто не хочет. Выразить общественное мнение решили коммунисты, они уже не первый раз собирают митинги и рассуждают о правительственной реформе. В этот раз к КПРФ присоединились и другие неравнодушные граждане: среди них представители «Справедливой России» и «Яблока».

- Очень часто с экранов телевизоров говорят, что экономика нашего государства растёт. Если растёт, то почему вы делаете такое ущемление народу? Дайте пожить народу нормально, хорошо! – призывает Константин Добровольский.

- Эту антинародную пенсионную (в кавычках) реформу нельзя воспринимать иначе как циничную пощёчину народу – циничную и хамскую! – говорит Александр Макаревич, депутат областной Думы. - Власть, по-моему, перестала воспринимать вообще сегодняшнюю действительность так, как её видят большинство наших граждан.

Помимо повышения пенсионного возраста митингующие не согласны и с повышением налогов на добавочную стоимость товаров и услуг. Многие уверены, что в стране необходимо привести в порядок экономику, ведь иначе люди просто не смогут выжить: зарплаты даже с учётом повышения МРОТ многим не хватит даже на продукты.

- Власть в очередной раз залезает в карман простого человека, - говорит Павел Сажинов, участник митинга. - Принят закон о повышении на 2% НДС. Казалось бы, что эти 2%, но эти 2% аукнуться 20% роста цен в магазинах и на услуги. Сейчас в очередной раз уже залезают в карман пенсионерам - самым незащищенным гражданам страны.

Люди предпенсионного и пенсионного возраста зачастую обеспокоены не столько за себя, сколько за своих детей и внуков.

- Активность мурманчан слабая, - считает Олег Афонин, представитель Всероссийской организации «Суть времени». - Хотелось бы, чтобы они были более активны. Сегодня против пенсионной реформы подписались, наверное, человек сто. А по стране у нас собран практически миллион голосов, кто против этой реформы. В ближайшее время все подписи будут собраны и переданы в администрацию президента.

Активисты надеются, что количество собранных голосов убедит президента пересмотреть предлагаемый закон. В своё время Владимир Путин заявил, что для того, чтобы привлечь его внимание к вопросу достаточно всего 100 тысяч подписей, сегодня их уже в 10 раз больше. Так же представители партий призывают людей не бояться приходить на митинги и не стесняться выражать своё мнение.