«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»

Все мы часто видим артистов в амплуа персонажей на сцене, но редко кому удаётся увидеть, как рождается характер того или иного персонажа для спектакля. Мурманский областной драматический театр приоткрыл завесу этой тайны на примере произведений Уильяма Шекспира.

Гул, крики и люди, лежащие на полу… Всё это не совсем подходит под общепринятое представление о занятиях по постановке речи. Здесь не повторяют давно изученные в институте правила артикуляции и скороговорки, на глазах зрителей с помощью медитации зарождается искусство.

Юлия Капустьян, педагог по сценической речи ВШСИ им. Райкина г. Москва: «Существует много голосовых практик, дыхательных практик, голосовых практик. Это не только я использую, это все педагоги используют: расслабление и так далее на основе восточных практик».

Практики восточные, а вот педагоги, которые приехали в Мурманск – столичные, занятия организовали прямо на основной сцене драматического театра и в спортивной форме - так удобнее. Особенно, учитывая упражнения и элементы хореографии, одно из заданий – создать импровизационный танец.

За творческой лабораторией наблюдал и московский режиссёр Яков Ломкин, который хочет поставить на мурманской сцене одну из пьес великого классика Вильяма Шекспира.

Яков Ломкин, режиссёр творческой лаборатории, г. Москва: «Это такая терапевтическая вещь для объединения команды, для того чтобы все друг с другом как-то заново познакомились. Вся наша «банда», которая приехала из Москвы, она тут для того, чтобы познакомиться с труппой, естественно, и понять, пощупать, насколько у нас получается то название, которое мы бы хотели увидеть, которое мы бы хотели поставить здесь».

Возможно, что и в нашем театре прозвучит гамлетовское: «Быть иль не быть? Вот в чем вопрос?». И герой многозначно будет смотреть в пустые глазницы скомороха.