Марина Табейкина: об эмоциональной отзывчивости, или Об основном условии создания гармоничных отношенийВ Мурманской области расширяют программу шефства над воинскими мемориалами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.25 19:30

«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»

Все мы часто видим артистов в амплуа персонажей на сцене, но редко кому удаётся увидеть, как рождается характер того или иного персонажа для спектакля. Мурманский областной драматический театр приоткрыл завесу этой тайны на примере произведений Уильяма Шекспира.

Гул, крики и люди, лежащие на полу… Всё это не совсем подходит под общепринятое представление о занятиях по постановке речи. Здесь не повторяют давно изученные в институте правила артикуляции и скороговорки, на глазах зрителей с помощью медитации зарождается искусство.

Юлия Капустьян, педагог по сценической речи ВШСИ им. Райкина г. Москва: «Существует много голосовых практик, дыхательных практик, голосовых практик. Это не только я использую, это все педагоги используют: расслабление и так далее на основе восточных практик».

Практики восточные, а вот педагоги, которые приехали в Мурманск – столичные, занятия организовали прямо на основной сцене драматического театра и в спортивной форме - так удобнее. Особенно, учитывая упражнения и элементы хореографии, одно из заданий – создать импровизационный танец.

За творческой лабораторией наблюдал и московский режиссёр Яков Ломкин, который хочет поставить на мурманской сцене одну из пьес великого классика Вильяма Шекспира.

Яков Ломкин, режиссёр творческой лаборатории, г. Москва: «Это такая терапевтическая вещь для объединения команды, для того чтобы все друг с другом как-то заново познакомились. Вся наша «банда», которая приехала из Москвы, она тут для того, чтобы познакомиться с труппой, естественно, и понять, пощупать, насколько у нас получается то название, которое мы бы хотели увидеть, которое мы бы хотели поставить здесь».

Возможно, что и в нашем театре прозвучит гамлетовское: «Быть иль не быть? Вот в чем вопрос?». И герой многозначно будет смотреть в пустые глазницы скомороха.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире05:20«Бесценная любовь». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Я тебя знаю». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,61 рубля, а доллара потерял 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Реновация ЗАТО: в четырёх домах Заозерска заменили водоподогреватели-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»