«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»
Гул, крики и люди, лежащие на полу… Всё это не совсем подходит под общепринятое представление о занятиях по постановке речи. Здесь не повторяют давно изученные в институте правила артикуляции и скороговорки, на глазах зрителей с помощью медитации зарождается искусство.
Юлия Капустьян, педагог по сценической речи ВШСИ им. Райкина г. Москва: «Существует много голосовых практик, дыхательных практик, голосовых практик. Это не только я использую, это все педагоги используют: расслабление и так далее на основе восточных практик».
Практики восточные, а вот педагоги, которые приехали в Мурманск – столичные, занятия организовали прямо на основной сцене драматического театра и в спортивной форме - так удобнее. Особенно, учитывая упражнения и элементы хореографии, одно из заданий – создать импровизационный танец.
За творческой лабораторией наблюдал и московский режиссёр Яков Ломкин, который хочет поставить на мурманской сцене одну из пьес великого классика Вильяма Шекспира.
Яков Ломкин, режиссёр творческой лаборатории, г. Москва: «Это такая терапевтическая вещь для объединения команды, для того чтобы все друг с другом как-то заново познакомились. Вся наша «банда», которая приехала из Москвы, она тут для того, чтобы познакомиться с труппой, естественно, и понять, пощупать, насколько у нас получается то название, которое мы бы хотели увидеть, которое мы бы хотели поставить здесь».
Возможно, что и в нашем театре прозвучит гамлетовское: «Быть иль не быть? Вот в чем вопрос?». И герой многозначно будет смотреть в пустые глазницы скомороха.