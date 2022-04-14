А «Н.О.С.О.К»-то нашёлся! – Яркий праздник детства прошёл в Центре культуры Полярного

Своими маленькими, но значимыми талантами в областях хореографии, театра, вокального и ораторского искусства поделились со зрителями более 130 юных затовчан на фестивале творчества «Н.О.С.ОК».

Каждый шаг, движение, слово, казалось бы, отточены и заучены. Но за маленьких артистов всегда переживает руководитель. Если отыскать его на зрительном кресле, то можно заметить, как наставник проговаривает слова и даже подсказывает движения. Но это личное, с улыбкой отвечает Кристина Ушакова, а вот уже после выступления можно расслабиться.

Кристина Ушакова, руководитель театрального кружка «Драм-там академия», г. Полярный: «Это был очень трудоёмкий, но интересный процесс, потому что дети очень маленького возраста. Они боялись выступать – это у них был дебют, они очень переживали».

Коллеги постарше на сцене уже освоились настолько, что ошибки заметны лишь профессионалам. А у девчонок из коллектива «Фантазия» их и вовсе не было. За патриотический танец они получили специальный диплом тёплого уютного домашнего фестиваля «Н.О.С.О.К».

На сцену со своими песнями, танцами, стихами и театральными композициями вышли больше 135 участников.

Раз участники фестиваля дети, то и ведущий должен соответствовать. В таком амплуа Ваня предстал впервые, но родители давно догадывались о способностях мальчика.

Семья Мирошниковых, г. Полярный: «Талант в нашем ребёнке был с рождения! Масса энергии, креативный, жизнерадостный и любознательный ребёнок. Было сложено, но мы справились, благодаря чудесному ГЦК «Север».

Фестиваля «Н.О.С.О.К», по задумке организаторов, это аббревиатура, в которой прячутся самые яркие черты характера, присущие ребёнку. Так, на фестивале приветствовали самых Неординарных, Общительных, Стильных, Обворожительных и Креативных детей ЗАТО.