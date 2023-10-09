«А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!»: самому северному театру кукол исполнилось 90 лет

Коллеги, почётные гости, постоянные зрители собрались вместе, чтобы поздравить любимое учреждение культуры.

90 лет назад всем знакомый театр кукол был основан в Хибиногорске, ныне Кировске. Тогда он носил совершенно другое название, имел статус народного образования, актёрами были молодые юноши и девушки из Ленинграда. Коллектив ставил куда меньше произведений и редко выходил к зрителю.

Сейчас же учреждение и его сотрудники – один из символов Заполярья. Ежегодно здесь принимают десятки тысяч северян и гостей. На сцене играют уникальные и современные спектакли в исполнении заслуженных артистов Российской Федерации.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Масштаб театра можно описать такими цифрами: 55 тысяч посетителей в год, 450 спектаклей, которые за год проходят. Кроме того, коллектив театра небольшой - 60 человек, но они успевают каждый год подготовить не менее пяти премьер».

К слову, театр кукол давно работает как на детскую, так и взрослую аудитории. Благодаря чему популяризируют культуру в обществе и расширяются интересы северян.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Каждый взрослый человек в какой-то степени тоже ощущает себя ребёнком, потому что видит управление куклами. А это всегда интересно. Кроме того, мы знаем, что есть постановки, где идёт совмещение людей-актёров и кукол, а это тоже невероятно интересно и зрелищно. Поэтому порой очень сложно приобрести на постановки билеты, аншлаг, все хотят попасть».

На юбилее Мурманского областного театра кукол собрались все: коллеги по цеху, постоянные зрители и представители власти. Для гостей было подготовлено яркое представление «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!». А коллектив театра получил грамоты и благодарственные письма от Мурманской областной Думы.