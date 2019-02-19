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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.19 19:30

А снег идёт, а снег идёт… Но уборка его не прекращается ни днём, ни ночью

Городские службы оказались готовыми к обильным снегопадам, которые выпадающим в течение недели. Специалисты Управления дорожного хозяйства и днём и ночью работают на улицах заполярной столицы. О том, как удаётся бороться с внезапно усилившейся стихией, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На Мурманск обрушились снегопады и каждый житель заполярной столицы успел ощутить последствия продолжительных метелей на себе. Но городские службы делают всё возможное для того, чтобы горожанам было комфортнее передвигаться по улицам. За ситуацией на транспортных артериях следят специалисты Управления дорожного хозяйства. Около шестисот человек и более ста единиц техники ежедневно выходят на улицы города для того, чтобы убрать снежные заносы.

«В последние десять дней погода нас не радует, но работа идёт планомерно. Когда осадки увеличиваются, мы увеличиваем выход техники и количество уборщиков территорий, - поясняет Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Основная наша задача во время снегопадов – произвести расчистку проезжей части на всю ширину дорожного полотна. Следующим этапом сформировать валы и организовать вывоз снега».

Для того чтобы процесс уборки снега был контролируемым, в каждой точке Мурманска городские власти тесно сотрудничают с представителями Общероссийского народного фронта, которые, в свою очередь, проводят специальные рейды. В результате последнего рейда городские службы получили высокую отметку, чего не скажешь о нерадивых управляющих компаниях.

«Был обильный снегопад, особенно в ночь с субботы на воскресенье. Я лично могу сказать, что утром, около 10 часов, я выезжал в город и основные магистрали были уже очищены, что радует, - делится своими итогами проверки Роман Пономарев, сопредседатель регионального штаба отделения ОНФ в Мурманской области. -  Во дворах, конечно, всё по-другому. Но хочется попросить управляющие компании, чтобы они всё-таки качественней выполняли свою работу, тогда, скорее всего, наш город станет чище и комфортней для жителей».

В настоящее время  работы ведутся во всех муниципальных округах столицы Заполярья. Для того чтобы ускорить процесс уборки, автопарк дорожников постоянно пополняется новой техникой. Например, в прошлом году он пополнился на 20 единиц. Подводя итог, отметим, что осадки в нашем регионе в ближайшие дни продолжатся, поэтому автомобилистов просят внимательнее относиться к тому, куда они паркуют свои машины, чтобы они не мешали спецтехнике, которая будет убирать снег.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 119.02.19 22:02 - Лариса федотоваГде интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
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Последние комментарии

Лариса федотова
19.02.19 22:02
Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
Комментарий к новости:А снег идёт, а снег идёт… Но уборка его не прекращается ни днём, ни ночью
Пантелей
19.02.19 20:33
Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Вася 2, или Преднамеренное банкротство?»
Д.О. Веренр
19.02.19 09:54
Статья явно создана для прикола, ведь если имя В.И. Ленина на третьем месте, то вот про сегодняшнего главу государства вообще ничего не сказано, его даже не спрашивают... Вы как-нибудь осторожнее с та
Комментарий к новости:Владимир Ленин - на третьем месте в антикварном магазине
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