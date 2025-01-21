«А снег идёт, а снег идёт»: от поездок по Мурманску на личном транспорте лучше отказаться

«Предприятиям и организациям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы по возможности», – написал на своей страничке в телеграм-канале глава Мурманска

За день в нашем городе выпало свыше 40% от месячной нормы осадков – отмечает Юрий Сердечкин. В сложных погодных условиях дорожные службы работают в усиленный режиме. Мобилизованы все ресурсы для ликвидации последствий интенсивного снегопада.

На улицы города вышло 106 единиц техники, привлечены дополнительные самосвалы по договорам с различными транспортными организациями.

Ручную уборку лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров обеспечивают 155 человек.