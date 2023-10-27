А в Ковдоре специалисты МЧС проверили готовность органов местного самоуправления к действиям по гражданской обороне

В течение трёх дней представители Главного управления проверяли работу группы контроля и единой диспетчерской службы.

Во второй день состоялось практическое занятие. В завершении сотрудники МЧС оценивали правильность решения главы округа по отработке действий на объектах. Были подведены итоги, даны рекомендации.

В экстренном ведомстве напоминают гражданскому населению, что при получении сигнала «Внимание всем!» нужно немедленно включить радио, телевизор и прослушать сообщение о порядке действий; полученную информацию по возможности передать соседям; соблюдать спокойствие и порядок и действовать согласно полученной информации.