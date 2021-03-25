День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.21 19:30
А вы когда-нибудь видели, как олени водят хоровод?
А знаете ли, для чего они это делают? Самое время для новостей из мира животных.
Мурманский фотограф Лев Федосеев запечатлел на видео, как олени водят хоровод. Оказывается, завораживающее зрелище животные устраивают не для красоты. В дикой природе они так защищаются от хищников. В центре карусели находятся самые слабые в стаде – самки и телята, дальше круг очерчивают самцы. Постоянно передвигаясь, чтобы хищнику было сложнее прицелиться и напасть. Этот инстинкт у животных работает, даже находясь в загоне под защитой людей.
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Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Оскар Олегович
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Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
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